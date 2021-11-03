Мадридський клуб вів у рахунку 25 хвилин

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді грає з мадридським Реалом.

Матвієнко виконав далеку передачу - Патрік скинув м'яч і Фернандо в один дотик потужно пробив під перекладину воріт Куртуа - 1:1.

Раніше, на 14-ій хвилині матчу Реал вийшов вперед завдяки грубій помилці захисту гірників. Вінісіус обікрав Марлона і віддав передачу на Бензема, якому залишилося влучити у пусті ворота Трубіна.

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