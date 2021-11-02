Світоліна та Беленюк виступили експертами на матчі Динамо - Барселона

Джерело - Чемпіон.

Славетні українські спортсмени - борець Жан Беленюк і тенісистка Еліна Світоліна завітали в передматчеву студію на НСК Олімпійському перед грою ЛЧ Динамо - Барселона.

Я дуже рада бути тут, на стадіоні у Києві, щоб підтримати команду", – сказала Світоліна.

“Коли дозволяє графік, я завжди намагаюся прийти на стадіон. Сподіваюся, наші хлопці покажуть клас, адже ми вже знаємо, як перемагати у Барселони", – додав Беленюк.

Після ефіру спортсмени разом пішли вболівати за Динамо на трибуни.

За кілька годин до гри Світоліна отримала іменну зірку на Площі зірок. А напередодні тенісистка вперше з 2017 року покинула ТОП-10 рейтингу WTA.

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