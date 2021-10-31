Джерело - Instagram.

Український коментатор Віталій Волочай не поділяє позицію Богдана Бутка щодо геїв у футболі.

Журналіст відповів Футболісту під постом Трибуни в Instagram.

"Щось мені здається, пане, що ви - просто латентний гей, але боїтеся у цьому зізнатися. Зізнатися не страшно, це нормально. А ось заснути в хліву і прокинутись у 2021 році - страшно", - наголосив Волочай.

Нагадаємо, австралійський футболіст Джошуа Кавалло здійснив камінг-аут, що не сподобалось ексфутболісту збірної України. Бутко засудив такі прояви в футболі.

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