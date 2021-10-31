Джерело - Чемпіон.

Екснападник Динамо та збірної України Артем мілевський і журналістка клубного телеканалу донецького Шахтаря Ольга Каленчук стали героями шоу Підкати.

Мілевський намагався "підкотити" до телеведучої, але щось пішло не так.

- Я був у Динамо Брест і Динамо Київ, сподіваюся, ти не станеш черговим "динамо" у моєму житті, - спробував Міля.

- Тьома, вибач, але я вболіваю за Шахтар, - тонко відповила Ольга.

Нагадаємо, Мілевський на НСК Олімпійському попрощався з уболівальниками Динамо під легендарну пісню.

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