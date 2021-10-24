Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст Динамо та збірної України Артем Мілевський попрощався з уболівальниками в перерві матчу Динамо - Дніпро-1.

Екслідер Динамо не стримував емоцій - розплакався під час кола пошани під легендарну пісню "Віват Король".

Мілевський грав за Динамо з 2002 по 2013 роки, зіграв 278 матчів і забив 86 голів. Останнім клубом зіркового форварда Минай, після виступів за який Мілевський і оголосив про завршення кар'єри навесні 2021 року.

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