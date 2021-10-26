Джерело - Чемпіон.
Унікальний випадок стався в матчі чемпіонату України серед команд U-19.
Через ушкодження і дискваліфікації в заявці Вереса U-19 не залишилося жодного голкіпера, тому на гру проти Чорноморця тренерському штабу довелося ставити в воротах номінального захисника Олександра Олексієвця.
Захисник відіграв у воротах всю гру і пропустив 5 голів. Верес зазнав поразки з рахунком 1:5.
Після 12 турів Верес U-19 займає 13-е місце в турнірній таблиці.
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