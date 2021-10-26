Він пропустив п'ять м'ячів

Джерело - Чемпіон.

Унікальний випадок стався в матчі чемпіонату України серед команд U-19.

Через ушкодження і дискваліфікації в заявці Вереса U-19 не залишилося жодного голкіпера, тому на гру проти Чорноморця тренерському штабу довелося ставити в воротах номінального захисника Олександра Олексієвця.

Захисник відіграв у воротах всю гру і пропустив 5 голів. Верес зазнав поразки з рахунком 1:5.

Після 12 турів Верес U-19 займає 13-е місце в турнірній таблиці.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua