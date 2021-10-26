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У чемпіонаті України U-19 увесь матч у воротах відіграв номінальний захисник

Сьогодні 13:26 Віктор Слюсаренко 84 0
Він пропустив п'ять м'ячів
У чемпіонаті України U-19 увесь матч у воротах відіграв номінальний захисник
#Верес, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Унікальний випадок стався в матчі чемпіонату України серед команд U-19.

Через ушкодження і дискваліфікації в заявці Вереса U-19 не залишилося жодного голкіпера, тому на гру проти Чорноморця тренерському штабу довелося ставити в воротах номінального захисника Олександра Олексієвця.

Захисник відіграв у воротах всю гру і пропустив 5 голів. Верес зазнав поразки з рахунком 1:5.

Після 12 турів Верес U-19 займає 13-е місце в турнірній таблиці.

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