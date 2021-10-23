Досягнення Короля: Головні рекорди Пеле, які до цього часу не побиті

Джерело - Чемпіон.

23 жовтня народився бразильський геній Едсон Арантіс ду Насіменту, або просто - Король футболу - Пеле. Бразилець завершив кар'єру в далекому 1977 році, тому очевидно, що більшість сучасних уболівальників не бачили його гру, і вважають розмови про велич Пеле - міфами та байками старшого покоління. Але, як відомо, у кожного покоління, кожної епохи - свої герої.

Зараз же згадуємо рекорди бразильця, які не перевершені до цього часу.

Наймолодший чемпіон світу

17-річний Пеле дебютував на чемпіонатах світу в Швеції в 1958 році в грі проти СРСР. Перший гол вундеркінд забив у ворота Вельсу в чвертьфіналі, а в півфіналі оформив хет-трик у ворота Франції. Таким чином, Пеле став наймолодшим автором хет-трику в історії Мундіалей, а його збірна здобула чемпіонство, перемігши в фіналі господарів чемпіонату.

На момент тріумфу "селесао" в Швеції Пеле було 17 років і 249 днів, що зробило його наймолодшим чемпіоном світу в історії і наймолодшим футболістом, що зіграв у фінальному матчі турніру. Крім того, у вирішальному поєдинку, коли Бразилія обіграла Швецію з рахунком 5:2, Пеле відзначився дублем, ставши ще і наймолодшим автором забитого м'яча у фіналі чемпіонатів світу.

У 2018 році Кіліан Мбаппе зі збірною Франції виграв чемпіонат світу в Росії в дуже молодому віці. Але французу на момент тріумфу його команди було вже 19 років і 207 днів - до рекорду Пеле далеко, так само як і до другого місця в цій категорії, яке зберігає за собою італієць Джузеппе Бергомі (18 років і 201 день на ЧС-1982).

Цікавий факт: до сьогоднішнього дня лише чотирі футболіста молодших за Пеле зіграли в фінальних стадіях чемпіонатів світу.

Найкращий бомбардир збірної Бразилії

За збірну Бразилії Пеле відзначився 95 разів, хоча ФІФА визнає лише 92 голи, у 114 матчах. У найближчого конкурента Роналдо - 62 голи в 98 матчах. Але Зубастик давно завершив кар'єру. Теоритично наздогнати й випередити Пеле молже Неймар, якому - 28. На рахунку форварда ПСЖ - 61 гол у 102 матчах.

Середня результативність Пеле в матчах за збірну - 0,84 голи за гру - абсолютно кращий показник.

Найкращий асистент чемпіонатів світу

На рахунку нашого героя - 10 гольових передач у фінальних стадіях Мундіалей. Цікаво, що 7 із них він зробив на ЧС-1970. Найближче до Пеле підібрався Мессі, у якого 6 асистів у фінальних стадіях світових першостей. Вірогідність того, що аргентинець перевершить досягнення Пеле - мала.

Лідер за кількість хет-триків у світовому футболі

Якщо брати до увагу матчі, статус яких підтверджено офіційними організацями, то на рахунку юбразильського генія - 92! хет-трики. Тобто, уявіть собі, у цих 92 матчах Пеле забив 276 голів. Неймовірно. Більшість форвардів не забивають стільки за всю кар'єру.

До слова, на рахунку сучасних футбольних ідолів - Роналду та Мессі - 58 і 54 хет-трики відповідно.

Єдиний триразовий чемпіон світу

Пеле зі збірною Бразилії вигравав чемпіонати світу в 1958, 1962 та 1970 роках. В історії футболу є всього 20 футболістів, які ставали дворазовими чемпіонами світу. Більш того, після 1970 року таких і зовсім лише два. А ось триразовим чемпіоном світу є тільки Пеле.

P.S. Пеле - лідер за кількістю "Золотих м'ячів"

Так, так - це не помилка. Золотий м'яч до 1995 року дійсно вручався тільки європейським футболістам, а до 2007 року - тільки тим, хто грає в межах Старого континенту. Однак в 2016 році на честь святкування 60-річчя з дня початку вручення премії, видання France Football вирішило звернутися до історії і подивитися, хто б виграв престижну нагороду, якби вона мала статус всесвітньої з самого моменту свого заснування. У підсумку організатори дійшли висновку, що в 12 випадках з 39, коли нагорода вручалася не представникам європейських націй, її переможцями виявилися б інші футболісти.

Серед 12 нових тріумфаторів були Ромаріо, Маріо Кемпес, Гаррінча, двічі - Дієго Марадона і сім разів - Пеле. Бразильцеві, як вирішив згодом France Football, Золотий м'яч віддавали б у 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 і 1970 роках.

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