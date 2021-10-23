 Досягнення Короля: Головні рекорди Пеле, які до цього часу не побиті | Блоги | Champion.com.ua
УПЛ. Шахтар у більшості переміг Ворсклу в 12 турі
Сьогодні 18:56 466
Досягнення Короля: Головні рекорди Пеле, які до цього часу не побиті
Сьогодні 19:57 228
АПЛ. Брайтон - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 19:28 629
УПЛ. Чорноморець - Львів: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 19:25 1042
Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 32!
Сьогодні 17:37 3542
Барселона - Реал: онлайн-трансляція
Сьогодні 16:40 4337
УПЛ. Верес розібрався з Маріуполем у 12 турі
Сьогодні 15:54 469
УПЛ. Металіст 1925 розгромив Інгулець у 12 турі
Вчора 21:22 534
24 роки тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу
Вчора 19:36 9258
УПЛ. Десна зіграла внічию з Олександрією у 12 турі
Вчора 18:57 431
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Мотогонщик ледь не вбився під час аварії, а потім його ледь не вбило мотоциклом
Мотогонщик ледь не вбився під час аварії, а потім його ледь не вбило мотоциклом Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:13 444
Російський боксер знаходиться в реанімації після сутички з ведмедем
Російський боксер знаходиться в реанімації після сутички з ведмедем Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:18 818 1
24 роки тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу
24 роки тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу Максим Буйдин
Вчора 19:36 9258
Легенда дня. Воротар, який забивав Шахтарю в Кубку УЄФА, святкує день народження
Легенда дня. Воротар, який забивав Шахтарю в Кубку УЄФА, святкує день народження Андрій Дунець
Вчора 13:43 833
ВІДЕО. Каррі забив два фантастичні триочкові в кінцівці гри з Кліпперс
ВІДЕО. Каррі забив два фантастичні триочкові в кінцівці гри з Кліпперс Андрій Твердохліб
Вчора 12:40 526
Український клуб здобув першу перемогу на стадії групового етапу єврокубків
Український клуб здобув першу перемогу на стадії групового етапу єврокубків Віктор Слюсаренко
Вчора 00:34 1053
Аллах'яр неймовірним ударом вивів вперед Зорю у матчі з ЦСКА
Аллах'яр неймовірним ударом вивів вперед Зорю у матчі з ЦСКА Віктор Слюсаренко
21.10.2021 23:27 1157
Американського тренера звільнили за відмову вакцинуватися від COVID-19
Американського тренера звільнили за відмову вакцинуватися від COVID-19 Віктор Слюсаренко
21.10.2021 21:50 703
Юний вболівальник попросив футболку Мессі в обмін на свою маму
Юний вболівальник попросив футболку Мессі в обмін на свою маму Віктор Слюсаренко
21.10.2021 19:09 1426
Моя королева: Зінченко зворушливо привітав Седан із Днем народження
Моя королева: Зінченко зворушливо привітав Седан із Днем народження Віктор Слюсаренко
21.10.2021 17:50 1144
Ікарді здійснив відчайдушний вчинок в Instagram
Ікарді здійснив відчайдушний вчинок в Instagram Віктор Слюсаренко
21.10.2021 15:35 995
Український коментатор назвав Росію окупантом під час матчу
Український коментатор назвав Росію окупантом під час матчу Андрій Дунець
21.10.2021 15:22 2436 2
Вірність та надійність: Білодід назвала якості, які найбільше цінує у чоловіках
Вірність та надійність: Білодід назвала якості, які найбільше цінує у чоловіках Віктор Слюсаренко
21.10.2021 14:05 701
Поліція затримала екскерівника фан-клубу Спартака, який напав на журналіста
Поліція затримала екскерівника фан-клубу Спартака, який напав на журналіста Віктор Слюсаренко
21.10.2021 12:48 618
З ножем на тварину: Російський боксер убив ведмедя та потрапив до реанімації
З ножем на тварину: Російський боксер убив ведмедя та потрапив до реанімації Віктор Слюсаренко
21.10.2021 11:48 8840
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:11 Теніс Кіченок поступилася в парному фіналі турнір в Москві 30
20:57 Футбол Сассуоло здолало Венецію. Результати матчів 9 туру Серії А 245
20:49 Блог Слава Україні! Переможне гасло від українського кікбоксера на чемпіонаті світу 149
20:45 Бокс Тайсон може провести бій з Полом блогером 132
20:30 Теніс Костюк і Кіченок поступилися в фіналі турніру в Іспанії 149
20:18 Футбол Валенсія врятувала нічию в матчі з Мальоркою. Результати матчів 10 туру Ла-Ліги 257
19:57 Блог Досягнення Короля: Головні рекорди Пеле, які до цього часу не побиті 228
19:56 Футбол Ворскла - Шахтар 0:2. Огляд матчу 221
19:39 Хокей Сокіл переміг Ференцварош у 2 турі Континентального кубку 436
19:28 Пряма трансляція АПЛ. Брайтон - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція. LIVE 629
19:25 Пряма трансляція УПЛ. Чорноморець - Львів: онлайн-трансляція. LIVE 1042
19:21 Футбол Цітаішвілі та Вантух - у стартовому складі Чорноморця на матч з Львовом 247
19:15 Футбол Челсі познущався над Норвічем, Вотфорд розгромив Евертон. Результати матчів 9 туру АПЛ 604
19:05 Футбол Зінченко залишився у запасі Манчестер Сіті на матч з Брайтоном 301
19:02 Футбол Карпати переграли Мукачево. Результати матчів 15 туру другої ліги 690
18:56 Футбол УПЛ. Шахтар у більшості переміг Ворсклу в 12 турі 466
18:42 Футбол Баварія розгромила Гоффенгайм. Результати матчів 9 туру Бундесліги 331
18:40 Блог Дівчина дня. Дружина Андрія Ярмоленка - Інна - його головна перемога 408
18:28 Футбол Металіст запропонував майже 2 млн євро за вінгера Сан-Паулу 435
18:00 Пряма трансляція УПЛ. Ворскла - Шахтар: онлайн-трансляція. LIVE 1346
17:55 Футбол Мілевський попрощається з уболівальниками Динамо 481
17:41 Футбол Кривбас здолав Полісся в 15 турі першої ліги 244
17:37 Блог Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 32! 3542
17:29 Баскетбол Київ-Баскет переграв Будівельник, Мавпи поступилися Тернополю. Результати матчів Суперліги 256
17:12 Футбол УПЛ. Верес - Маріуполь 2:0. Огляд матчу 310

Досягнення Короля: Головні рекорди Пеле, які до цього часу не побиті

Сьогодні 19:57 Андрій Твердохліб 228 0
Досягнення Короля: Головні рекорди Пеле, які до цього часу не побиті

Джерело - Чемпіон.

23 жовтня народився бразильський геній Едсон Арантіс ду Насіменту, або просто - Король футболу - Пеле. Бразилець завершив кар'єру в далекому 1977 році, тому очевидно, що більшість сучасних уболівальників не бачили його гру, і вважають розмови про велич Пеле - міфами та байками старшого покоління. Але, як відомо, у кожного покоління, кожної епохи - свої герої.

Зараз же згадуємо рекорди бразильця, які не перевершені до цього часу.

Наймолодший чемпіон світу

17-річний Пеле дебютував на чемпіонатах світу в Швеції в 1958 році в грі проти СРСР.  Перший гол вундеркінд забив у ворота Вельсу в чвертьфіналі, а в півфіналі оформив хет-трик у ворота Франції. Таким чином, Пеле став наймолодшим автором хет-трику в історії Мундіалей, а його збірна здобула чемпіонство, перемігши в фіналі господарів чемпіонату. 

На момент тріумфу "селесао" в Швеції Пеле було 17 років і 249 днів, що зробило його наймолодшим чемпіоном світу в історії і наймолодшим футболістом, що зіграв у фінальному матчі турніру. Крім того, у вирішальному поєдинку, коли Бразилія обіграла Швецію з рахунком 5:2, Пеле відзначився дублем, ставши ще і наймолодшим автором забитого м'яча у фіналі чемпіонатів світу.

У 2018 році Кіліан Мбаппе зі збірною Франції виграв чемпіонат світу в Росії в дуже молодому віці. Але французу на момент тріумфу його команди було вже 19 років і 207 днів - до рекорду Пеле далеко, так само як і до другого місця в цій категорії, яке зберігає за собою італієць Джузеппе Бергомі (18 років і 201 день на ЧС-1982).

Цікавий факт: до сьогоднішнього дня лише чотирі футболіста молодших за Пеле зіграли в фінальних стадіях чемпіонатів світу.

Найкращий бомбардир збірної Бразилії

За збірну Бразилії Пеле відзначився 95 разів, хоча ФІФА визнає лише 92 голи, у 114 матчах. У найближчого конкурента Роналдо - 62 голи в 98 матчах. Але Зубастик давно завершив кар'єру. Теоритично наздогнати й випередити Пеле молже Неймар, якому - 28. На рахунку форварда ПСЖ - 61 гол у 102 матчах.

Середня результативність Пеле в матчах за збірну - 0,84 голи за гру - абсолютно кращий показник.

Найкращий асистент чемпіонатів світу

На рахунку нашого героя - 10 гольових передач у фінальних стадіях Мундіалей. Цікаво, що 7 із них він зробив на ЧС-1970. Найближче до Пеле підібрався Мессі, у якого 6 асистів у фінальних стадіях світових першостей. Вірогідність того, що аргентинець перевершить досягнення Пеле - мала.

Лідер за кількість хет-триків у світовому футболі

Якщо брати до увагу матчі, статус яких підтверджено офіційними організацями, то на рахунку юбразильського генія - 92! хет-трики. Тобто, уявіть собі, у цих 92 матчах Пеле забив 276 голів. Неймовірно. Більшість форвардів не забивають стільки за всю кар'єру.

До слова, на рахунку сучасних футбольних ідолів - Роналду та Мессі - 58 і 54 хет-трики відповідно.

Єдиний триразовий чемпіон світу

Пеле зі збірною Бразилії вигравав чемпіонати світу в 1958, 1962 та 1970 роках. В історії футболу є всього 20 футболістів, які ставали дворазовими чемпіонами світу. Більш того, після 1970 року таких і зовсім лише два. А ось триразовим чемпіоном світу є тільки Пеле.

P.S. Пеле - лідер за кількістю "Золотих м'ячів"

Так, так - це не помилка. Золотий м'яч до 1995 року дійсно вручався тільки європейським футболістам, а до 2007 року - тільки тим, хто грає в межах Старого континенту. Однак в 2016 році на честь святкування 60-річчя з дня початку вручення премії, видання France Football вирішило звернутися до історії і подивитися, хто б виграв престижну нагороду, якби вона мала статус всесвітньої з самого моменту свого заснування. У підсумку організатори дійшли висновку, що в 12 випадках з 39, коли нагорода вручалася не представникам європейських націй, її переможцями виявилися б інші футболісти.

Серед 12 нових тріумфаторів були Ромаріо, Маріо Кемпес, Гаррінча, двічі - Дієго Марадона і сім разів - Пеле. Бразильцеві, як вирішив згодом France Football, Золотий м'яч віддавали б у 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 і 1970 роках.

Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 32!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()