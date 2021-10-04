Джерело - Чемпіон.

Український футболіст Роман Яремчук вийшов у стартовому складі Бенфіки на матч 8-го туру чемпіонату Португалії проти Портімоненсе.

На старті другого тайму Роман отримав нагоду забити гол. Йому віддали пас врозріз лінії захисників, українець прийняв передачу і пробив повз воротаря - 1:0. Однак після перегляду VAR головний рефері матчу скасував гол - положення поза грою у Яремчука.

Цей гол став другим скасованим для українця уже у складі Бенфіки. Однак у попередньому матчі команда Яремчука змогла дотиснути суперника, а у цьому - пропустила в другому таймі і не змогла відігратися - 0:1.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua