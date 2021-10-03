Бенфіка з Яремчуком несподівано програла Портімоненсе у чемпіонаті Португалії

Джерело - Чемпіон.
У матчі 8-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка вдома поступилася Портімоненсе.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь гостей.
Роман Яремчук вийшов у стартовому складі команди. На 50-ій хвилині українець забив гол, але після перегляду VAR взяття воріт було скасовано. А на 66-ій хвилині Поссіньоло несподівано вивів вперед Портімоненсе. Бенфіка залишилася на першому місці у турнірній таблиці, зазнавши першої поразки у чемпіонаті.
Прімейра-ліга 2021-2022
8 тур, 3 жовтня
Бенфіка - Портімоненсе 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 66 Поссіньоло