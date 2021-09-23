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Усик - Джошуа: два протеже Володимира Кличка зійдуться в поєдинку

Сьогодні 09:00 Стас Лысак 866 0
Усик - Джошуа: два протеже Володимира Кличка зійдуться в поєдинку
#Усик, #Джошуа, #Кличко

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 25 вересня 2021 року український суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) зустрінеться в рингу з чемпіоном за версіями WBA, WBO і IBF британцем Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Участь Володимира Кличка в цьому поєдинку між двома його протеже незрозуміла.

Кличко взяв Джошуа під своє крило задовго до того, як британець завершив його кар'єру в їх класичному поєдинку на Вемблі. А Усик, його колега-українець - підписаний на менеджмент K2, в якому брали участь обидва брати Клички.

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Коли бій був оголошений, Володимир сказав Ентоні: "Я люблю вас обох, удачі, нехай переможе найсильніший". Кличко - людина, яка не хоче бути залученою в цю справу.

Але Усик каже інше. "Те, що ми обговорюємо, це особисте", - бурмоче він про Кличка.

"Так ви говорили з ним про цей бій?" Довга пауза і пошук потрібних слів...

"Я продовжую з ним розмовляти".

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Чим сьогоднішній Джошуа краща за ту версії, яку Усик вперше побачив в Баку?

"Він значно поліпшив свої технічні навички", - говорить Усик, - по-перше, він покращив своє боксерське мислення. Він подорослішав як чоловік. Його тіло стало більш зрілим. Його навички підвищились".

"І чим же відрізняється Усик?" Ще одна довга пауза, за якою слідує сміх.

"У мене тепер більше дітей!".

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