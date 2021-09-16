УЄФА визначив імена номінантів на звання найкращого гола за підсумками першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

На нагороду претендують чотири футболісти: нападник Мілана Анте Ребич (в ворота Ліверпуля, 2:3), форвард Шерифа Адама Траоре (Шахтаря, 2:0), півзахисник Ліверпуля Джордан Гендерсон (в ворота Мілана) і вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш (в ворота Лейпцига, 6:3).

View this post on Instagram A post shared by UEFA Champions League (@championsleague)

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua