Динамо відвертається від уболівальників, клуб вчергове неприємно вразив менеджментом

Джерело - Чемпіон.

1 серпня київське Динамо розпочало новий сезон матчем другого туру Української Прем'єр-ліги. На НСК Олімпійському гостював рівненський Верес. Проте найцікавіше, нефутбольне, відбувалося перед грою та навколо гри.

Керівництво київського клубу вирішило реалізовувати квитки лише через надання особистих (паспортних) даних, що вочевидь є певною відповіддю ультрас клубу. Квитки доступні лише в онлайн-продажу, але в день гри система постійно висла та працювала з перебоями. Зручного ж мобільного додатку в Динамо немає. У касах стадіону можна придбати лише сезонні абонементи, і лише за готівку.

Квитків же в касах не було... Звісно, сучасний прогрес диктує свої тренди, але слід розуміти, що у киян цільова аудиторія не вичерпується лише прогреснивними користувачами сучасних технологій. Частина уболівальників із категорії "олдскул" так і не змогла вирішити цю проблему, покрутилася біля кас і почемчикувала додому... А сучасна молодь майже не користується готівкою

Далі більше. Уболівальникам треба було пройти два кола пекла: перший кородон, де їх перевіряли та другий - турнікети. У Динамо чомусь вирішили, що достатньо входу Захід (Троїцька площа) буде достатньо. Як наслідок, вишикувалися величезні черги - уболівальники, які це витримали (а такі були не всі) елементарно запізнилися на гру. Просто нагадаю, що вже до 6-ї хвилини Динамо забило двічі.

Уже звично сервіс динамівських футкортів не витримує жодної критики. У перерві крім пива та енергетичного напою в асортименті не було нічого. Нагадую, гра відбувалася при великій спеці, а на стадіоні були дітки. Про ласощі для дітей навіть говорити не приходиться. Ну і на завершення біда з туалетами, абсолютна більшість яких була зачинена. Працювало лише кілька вбиралень під центральною трибунною.

Враховуючи вищесказане, немає сенсу підсумовувати.

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