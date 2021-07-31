Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, вигравши фантастичний трилер у Єлєни Рибарікової з Казахстану за бронзову медаль, стала абсолютною рекордсменкою, як серед дівчат, так і серед чоловіків - тепер усі національні рекорди в одиночному тенісі належать Еліні.

Просто нагадаємо вам усі звитяги 26-річної одеситки.

• Виграла найбільшу кількість турнірів серед українських тенісисток (і тенісистів) - 15;

• Єдина українка - переможниця Підсмумкового турніру WTA в 2018 році. Фіналістка в 2019-му;

• Найкращі результати на всіх без виключення турнірах серії Grand Slam (2 півфінали);

• Найвищий рейтинг серед українських тенісисток (і тенісистів) - 3;

• Бронзова призерка Олімпійських ігор, єдина в історії українського тенісу.

Чекаємо на турнір Grand Slam, Легендо!

Сльози щастя! Світоліна розплакалася після надважкої перемоги за бронзу Олімпіади

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