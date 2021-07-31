 Героїня дня. Світоліна переписала всю історію українського тенісу | Блоги | Champion.com.ua
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Героїня дня. 26-річна Світоліна переписала всю історію українського тенісу

Сьогодні 18:18 Андрій Твердохліб 439 0
Героїня дня. 26-річна Світоліна переписала всю історію українського тенісу

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, вигравши фантастичний трилер у Єлєни Рибарікової з Казахстану за бронзову медаль, стала абсолютною рекордсменкою, як серед дівчат, так і серед чоловіків - тепер усі національні рекорди в одиночному тенісі належать Еліні.

Просто нагадаємо вам усі звитяги  26-річної одеситки.

Виграла найбільшу кількість турнірів серед українських тенісисток (і тенісистів)  - 15;

 Єдина українка - переможниця Підсмумкового турніру WTA в 2018 році. Фіналістка в 2019-му;

 Найкращі результати на всіх без виключення турнірах серії Grand Slam (2 півфінали);

 Найвищий рейтинг серед українських тенісисток (і тенісистів) - 3;

 Бронзова призерка Олімпійських ігор, єдина в історії українського тенісу.

Чекаємо на турнір Grand Slam, Легендо!

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