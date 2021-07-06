Євро-2020. Італія - Іспанія: історія протистоянь

Джерело - Чемпіон.

Збірні Італії та Іспанії зіграють у першому півфіналі Євро-2020.

Історія зустрічей цих команд налічує вже більше ста років. Чемпіон підготував для вас найцікавіші факти з протистоянь "Фурії Рохи" та "Сквадра Адзурри".

Італія поклала кінець участі Іспанії в Євро-2016, перемігши з рахунком 2:0 в 1/8 на Стад де Франс.

Команди також двічі зустрічалися в кваліфікації ЧС-2018; гра в Турині завершилася з рахунком 1:1, а матч на Сантьяго Барнабео "Фурія Роха" виграла з рахунком 3:0.

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Іспанія посіла перше місце в групі G, а Італія, яка зайняла друге місце, в плей-оф поступилася Швеції з рахунком 1:0, вперше не потрапивши на чемпіонат світу з 1958 року.

В цілому ці країни зустрічалися 37 разів: вони здобули по 11 перемог і 15 разів зіграли внічию, причому в шести зустрічах на Євро дві перемоги здобула Італія, одну Іспанії і тричі команди зіграли внічию.

Сторони зустрічаються на четвертому Євро поспіль: у чвертьфіналі ЧЄ-2008 вони зіграли внічию 0:0, по пенальті іспанці пройшли далі (4:2) і в підсумку виграли турнір.

У дебютному матчі Євро-2012 вони також зіграли внічию 1:1, а потім знову зустрілися в фіналі, який Іспанія виграла з рахунком 4:0 - найбільша перемога в історії фіналів Євро.

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Поразка на ЧЄ-2016 - єдина поразки Іспанії від Італії за останні сім матчів (В2 Н4), з часів товариського програшу 2:1 в серпні 2011 року.

В офіційних матчах поразка п'ятирічної давності стала єдиним програшем Іспанії в останніх шести матчах (В2 Н3) з тих пір, як "адзуррі" виграли 2:1 на чемпіонаті світу 1994 року - в грі, яку нинішній головний тренер Луїс Енріке починав за збірну Іспанії в стартовому складі.

38-й матч проти Іспанії означає, що Італія грає частіше тільки з Францією (39 матчів) і Швейцарією (59). "Адзуррі" тепер є найчастішим суперником Іспанії, нарівні з Португалією.

Команди знову зустрінуться в півфіналі Ліги націй УЄФА на міланському Сан-Сіро 6 жовтня.

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