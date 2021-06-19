Українці у Канаді проведуть турнір із гольфу на підтримку дитячого хокею в Україні

Джерело - Чемпіон.

Ініціативна група волонтерів Canadian Friends of Hockey in Ukraine (CFHU) проведе турнір із гольфу на підтримку хокею в Україні. Захід відбудеться 30 липня 2021 року в осередку Ґілберт-Плейнс, що у провінції Манітоба.

Варто зазначити, що благодійний гольф турнір передбачає не лише спортивну складову. На захід з’їдуться представники бізнесу з багатьох осередків Канади. Усе заради того, аби взяти участь у імпровізованому аукціоні, де будуть розіграні цікаві речі: від світлин із розписами до речей відомих гокеїстів. Усі кошти, які будуть акумульовані в результаті благодійної активності, будуть скеровані на підтримку дитячого гокею в Україні.

У той же час, взяти участь у аукціоні можна не лише перебуваючи фізично у Канаді. До слова, член CFHU Тарас Думич на своїй сторінці у мережі Facebook виставив на аукціон унікальну футболку збірної України з футболу, яка свого часу була придбана у режисера документального фільму "ЮКІ" Володимира Мули у рамках збору коштів на реалізацію унікального проекту про українців-володарів Кубку Стенлі НХЛ.

Нагадаємо, некомерційна організація Канадські друзі хокею в Україні (CFHU) була створена в жовтні 2018 року з метою надання допомоги спортивним організаціям в Україні в галузі організованого гокею. Ключовими елементами місії CFHU є сприяння розвитку гокею в Україні, забезпечення тренінгів, навчань та дитячого екіпірування.

За час існування організації свої тренінги в Україні провели зірки НГЛ Дейв та Вейн Бабичі, а ГК "Вінницькі патріоти" стала першою, що отримала 20 комплектів професійного гокейного спорядження. Наступними гокейне спорядження отримали дітлахи Коломиї та Калуша.