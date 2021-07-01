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Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи

Сьогодні 13:53 Андрій Твердохліб 587 0
Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи

Джерело - Чемпіон.

Футболіст збірної України став справжнім героєм нації, забивши переможний гол у ворота збірної Швеції на Євро-2020. Дружина Артема Юлія - дуже непублічна, у неї мало підписників в Instagram. Відомо, що кохану футболіста звати Юлія. Пара одружилася минулого літа.

Артем Довбик: Білий африканець, що став героєм України на Євро-2020

"Я прекрасно розумію свою відповідальність у підтримці Артема, - говорить Юлія. - Це дуже відповідально. Артем - людина публічна, а я завжди поряд. Я його обличчя, завжди підтримую. Яка б не була гра - хороша чи погана, я завжди поруч! Він рідко буває вдома, тому я розумію наскільки це для ного важливо. Я готова жертвувавати своїми особистими питаннями, аби йому було комфортно та затишно, щоб він відчував мою підтримку. Я намагаюся завжди бути на стадіоні, навіть коли матчі на виїзді. Артему так спокійніше, тому - це дуже важливо. Коли Тьома забиває гол цілує обручку, мені одразу стає затишно, сподіваюся, йому також."

До речі, останніми днями розпалюється тема української мови серед футболістів. Тому впевнено заявляємо, Юля дуже класно та якісно говорить рідною мовою, що вона довела в етері 1+1.

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