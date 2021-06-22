Відео дня. У Бразилії забили дивовижний гол п'ятою з льоту

У матчі п'ятого туру бразильської Серії А між Фламенгу і РБ Брагантіну був забитий неймовірний за красою гол. Він допоміг другій команді здобути виїзну перемогу з рахунком 3:2.

На 12-й хвилині поєдинку гості заробили штрафний удар на куті штрафного майданчика суперників. Захисник Брагантіну Адерлан прийшов на стандарт і несподівано для всіх пробив по воротах п'ятою з льоту. Ігровий снаряд перелетів через всіх футболістів і влетів в сітку від дальньої штанги без шансів для голкіпера. Один з користувачів прокоментував цей яскравий момент, назвавши його голом сезону.

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