Джерело - Чемпiон.

Президент московій Владімір Путін заявив, що не був здивований новою формою збірної України, в якій команда Андрія Шевченка зіграє на Євро-2020. На неї нанесено карту нашої країни з Кримом, Луганськом і Донецьком.

Закомплексований карлик заявив, що знайомий із позицією нашої держави щодо територіальної належності півострова. На його думку, Україна нібито ігнорує бажання людей, які живуть у Криму.

"Форма збірної України мене не зачепила. Тут немає ніякої новизни. Позиція Києва нам відома. Вони нехтують волевиявленням кримчан, що теж не дуже в’яжеться з розумінням того, що таке демократія", - сказав х**ло.

Нагадаємо, що на росії обурилися через нову форму збірної України з півостровом і закликали УЄФА заборонити її використання на Євро-2020. В організації відповіли на запит ЗМІ, сказавши, що екіпіровка нашої національної команди відповідає усім правилам організації.

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