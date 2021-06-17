 Євро-2020. Ярмоленко пожартував і знову підняв акції Coca-Cola. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Відео дня. Ярмоленко пожартував і знову підняв акції Coca-Cola

Сьогодні 21:04 Андрій Твердохліб 210 0
Відео дня. Ярмоленко пожартував і знову підняв акції Coca-Cola

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко дотепно пожартував на післяматчевій пресконференції після переможної гри з Північною Македонією на Євро-2020.

Лідер команди подвинув до себе пляшечки з напоями від спонсорів УЄФА та попросив телефонувпати йому, натякуючи на співробітництво. Вийшло смішно.

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Публикация от Телеканали Футбол 1/2/3 (@footballuatv)

Нагадаємо, Кріштіану Роналду два дні тому на пресконференції посунув пляшечки з напоями та закликав пити воду - корисніше для здоров'я.

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