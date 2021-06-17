Джерело - Чемпіон.
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко дотепно пожартував на післяматчевій пресконференції після переможної гри з Північною Македонією на Євро-2020.
Лідер команди подвинув до себе пляшечки з напоями від спонсорів УЄФА та попросив телефонувпати йому, натякуючи на співробітництво. Вийшло смішно.
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Нагадаємо, Кріштіану Роналду два дні тому на пресконференції посунув пляшечки з напоями та закликав пити воду - корисніше для здоров'я.
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