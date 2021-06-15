Джерело - Чемпiон.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду залишився незадоволений тим, що на пресконференції перед матчем Євро-2020 з командою Угорщини на столі був солодкий напій Coca-Cola.

Футболіст прийшов на спілкування з представниками преси і звернув увагу на пляшки Coca-Cola, які перебували на столі.

Після цього португалець відсунув від себе пляшки, залишивши на столі тільки воду.

Додамо, що Coca-Cola - офіційний спонсор УЄФА.

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