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У Казахстані футболіст втратив свідомість під час матчу

Сьогодні 19:47 Valeriy Ruchka 257 0
У Казахстані футболіст втратив свідомість під час матчу

Джерело - Чемпiон.

Неприємний епізод стався в першому таймі матчу другого за силою дивізіону Казахстану Кайрат-Жастар - Окжетпес. На 20-й хвилині захисник Кайрата Лев Кургін знепритомнів. На полі Кургіну була надана медична допомога, після чого футболіста доставили в лікарню, де його стан стабілізувався.

Як повідомляє пресслужба Кайрата, на цю мить футболісту ніщо не загрожує. 

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