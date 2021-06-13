Джерело - Чемпiон.

Неприємний епізод стався в першому таймі матчу другого за силою дивізіону Казахстану Кайрат-Жастар - Окжетпес. На 20-й хвилині захисник Кайрата Лев Кургін знепритомнів. На полі Кургіну була надана медична допомога, після чого футболіста доставили в лікарню, де його стан стабілізувався.

Як повідомляє пресслужба Кайрата, на цю мить футболісту ніщо не загрожує.

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