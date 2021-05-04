Відео дня. Фантастична гра Олександра Долгополова

Джерело - Чемпіон.

Кілька днів тому славетний український тенісист, колишня перша ракетка України Олександр Долгополов оголосив про завершення кар'єри.

Журналісти ATP Tennis TV підготували відеонарізку незабутньої гри Долгополова. Тож згадуємо фантастичну гру українця, який своєю грою приносив нам яскраві емоції та приводи для гордості.

Нагадаємо, свою шану Долгополову висловив і Роджер Федерер.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua