Джерело - Чемпiон.

Сьогодні відомий і колись дуже перспективний український тенісист Олександр Довгополов повідомив про завершення кар'єри.

Про те що "дог" завершить кар'єру без повернення на корт було уже зрозуміло, адже свій останній матч на турнірах ATP Олександр провів аж у 2018 році - у травні він програв Новаку Джоковичу на турнірі в Римі. Потім він переніс дві операції на кисті і пропустив весь сезон 2019 року. Наприкінці 2019-го йому також зробили операцію на нозі. Українець планував повернутися до виступів у 2020 році, але так і не провів жодного матчу.

Надзвичайно прикро, що Довгополов так і не зміг реалізувати увесь свій потенціал. Але все ж у нього є три титули в одиночному розряді на турнірах ATP. Їх ми зараз і згадаємо.

Перший свій турнір ATP Довгополов виграв 2011 року у хорватському місті Умага. У фінальному поєдинку українець обіграв господаря турніру Маріна Чиліча — 6:4, 3:6, 6:3.

2-й сіяний на турнірі українець без особливих проблем виграв перший сет, а от у другому за рахунку 3:3 примудрився програти три гейми поспіль і змусив радіти трибуни. Втім, вже в третьому сеті Олександр почав доводити, що недарма вважався фаворитом поєдинку, і взяв першу ж подачу Чиліча. За рахунку 3:0 Долгополов заробив брейк-поінт і ... став помилятися. Камбек у Чиліча вийшов, хоч і не без старань українця. Але далі Олександр зумів зібратися і переломити хід матчу.

Наступний титул був уже через рік. Долгополов тріумфував на турнірі ATP-500 у столиці США, Вашингтоні.

У фіналі киянин, посіяний під другим номером, здолав знаменитого німецького тенісиста 34-річного Томмі Хааса (4-а ракетка турніру).

Програвши перший сет на тай-брейку, наш тенісист впевнено виграв другу і третю партії - 6:7 (7:9), 6:4, 6:1.

Останній свій турнір Олександр Долгополов виграв турнір серії ATP World Tour 250 в Буенос-Айресі тільки через 5 років. У фіналі українець у двох сетах обіграв тодішню п’яту ракетку світу, японця Кея Нісікорі.

Долгополов на Argentina Open не був сіяним, що не завадило йому подолати шлях до титулу без єдиного програного сету.

У Буенос-Айресі з експершою ракеткою України нічого не змогли вдіяти Янко Тіпсаревич (6:3, 6:3), Пабло Куевас (6:3, 7:6), Геральд Мельцер (7:5, 6:4), Пабло Карреньо-Буста (7:5, 6:2), а в фіналі Олександр розібрався з найсильнішим тенісистом Азії Кеї Нісікорі (7:6, 6:4).

Японець вважався фаворитом фіналу, оскільки був п'ятою ракеткою світу і першим сіяним на турнірі. Однак, зустріч з Долгополовим склалася для фаворита невдало.

Перший сет проходив в рівній боротьбі і при рахунку 6:6 українець реалізував тайбрейк - 7:4. Другий сет пройшов для Долгополова простіше - 6:4.

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