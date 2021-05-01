Легенда світового тенісу відреагував на завершення кар'єри Довгополова

Відомий український тенісист Олександр Долгополов повідомив про завершення кар'єри гравця.

На цю новину відреагував навіть легендарний Роджер Федерер. Повідомлення виклав сам український спортсмен на своїх сторінках у соціальних мережах:

"Вітаю з приголомшливою кар'єрою і спасибі за всі ті веселі часи на тренувальних кортах. Моя команда завжди любила дивитися, як ти граєш, але ти і сам це знаєш. Бережи себе, мої найкращі побажання і, сподіваюся, ми ще як-небудь побачимося. Усього найкращого в тому, що чекає на тебе попереду, Дог". - написав Федерер.

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