Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст казахстанського Екібастуза Рустем Назімбеков випригнув з вікна на третьому поверсі у військоматі міста Павлодар.

Таким чином 20-річний футболіст ухилився від служби в армії. Назімбеков діяв не один. Компанію йому склав інший призивник Мухамедкарім Кульніязов. Назімбекова оголошено в розшук, йому загрошує позбавлення волі терміном на 1 рік або штраф у розмірі 3 мільйона тенге (біля 7 тисяч доларів).

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