Журналістка Чемпіона порадувала своїх підписників новими гарячими фото

Джерело - Чемпіон.

Журналістка нашого видання Наталія Толюпа продовжує балувати своїх підписників новими світлинами.

Наталія обожнює бокс: "Це спорт для мужніх та сильних чоловіків. Я не можу не виразити своє захоплення нашими спортсменами. В Україні дуже багато талановитих боксерів, які є майбутнім українського і взагалі сучасного боксу - це і Арам Фаніян, Мішико Беселія, Костянтин Довбищенко, Даніель Лапін, Ігор Шевазудський і ще багато-багато імен талановитих і висококласних боксерів які можна назвати".

Дівчина дня: еротична фотосесія журналістки Чемпіона

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Як справжній спортивний журналіст вона відвідує тренажерний зал, приділяючи більше уваги кардіотренуванням, щоб підтримувати себе у гарній формі. Також обожнює фітнес і вправи для підтримки осанки. Обіцяє зробити цикл матеріалів про особисте життя зірок спорту, те про що не прийнято говорити та порадувати еротчною фотосесіїю у боксерському стилі.

Улюблені боксери - Володимир Кличко та Олександр Усик.

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