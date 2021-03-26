Джерело - Чемпіон.

25 березня день народження відсвяткувала дружина чемпіона світу з боксу 2011 року Тараса Шелестюка Аліна. Пара разом із 2012 року та зараз мешкає в Каліфорнії (США). Аліна працює в модельному бізнесі, радує своїх підписників гарячими фото та спокусливими відео.

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Журналістка Чемпіона порадувала своїх підписників новими гарячими фото

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