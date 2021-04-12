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Билися усі! В Іспанії матч перервали через масову бійку футболістів і фанатів

Сьогодні 18:39 Valeriy Ruchka 839 0
Билися усі! В Іспанії матч перервали через масову бійку футболістів і фанатів

Джерело - Чемпiон.

Матч регіонального чемпіонату Каталонії між Бон Пастором і УД Кармело був закінчений достроково через масову бійку, в якій взяли участь футболісти та вболівальники.

За дві хвилини до закінчення зустрічі за рахунку 2:3 гравець першої команди Родріго Техада не зміг стримати емоції, і сильно штовхнув суперника, який біг у бік головного арбітра. Ставши свідком цього епізоду, суддя одразу показав гравцеві господарів червону картку за неспортивну поведінку.

Після цього на полі розгорілися справжні пристрасті. Фанати спустилися з трибун і почали з'ясовувати стосунки з футболістами, а рефері відійшов, щоб оцінити ситуацію, і досить швидко просигналізував про закінчення матчу.

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