Марія Улітіна: Хочу порадувати українських уболівальників на домашньому Євро

Джерело - КП.
Прима українського бадмінтону Марія Улітіна ставить собі замету здобути медаль на чемпіонаті Європи 2021.
Чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 у Києві – головні факти
Про це спортсменка розповіла в інтерв'ю КП.
"Україна не входить в еліту світового бадмінтону. Однак вдома хочеться порадувати українських уболівальників, завоювати медаль, показати найкращий результат. Будь-яка медаль стала б хорошим поштовхом для популяризації бадмінтону в Україні. Найвищим моїм досягненням на континентальних першостях є потрапляння в чвертьфінал", - заявила Улітіна.
Раніше Улітіна розповіла про проблеми українського та світового бадмінтону.
Нагадаємо, чемпіонат Європи 2021 вперше відбудеться в Україні з 27 квітня по 2 травня.