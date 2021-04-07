Марія Улітіна: Хочу порадувати українських уболівальників на домашньому Євро

Джерело - КП.

Прима українського бадмінтону Марія Улітіна ставить собі замету здобути медаль на чемпіонаті Європи 2021.

Чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 у Києві – головні факти

Про це спортсменка розповіла в інтерв'ю КП.

"Україна не входить в еліту світового бадмінтону. Однак вдома хочеться порадувати українських уболівальників, завоювати медаль, показати найкращий результат. Будь-яка медаль стала б хорошим поштовхом для популяризації бадмінтону в Україні. Найвищим моїм досягненням на континентальних першостях є потрапляння в чвертьфінал", - заявила Улітіна.

Раніше Улітіна розповіла про проблеми українського та світового бадмінтону.

Нагадаємо, чемпіонат Європи 2021 вперше відбудеться в Україні з 27 квітня по 2 травня.