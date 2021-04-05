Джерело - Чемпiон.

Цього дня 2011 року в першому матчі 1/4 фіналу Інтер програв Шальке в домашніх стінах (2:5).

Хоча для італійців все починалося непогано, вже на першій хвилині Деян Станкович неймовірним ударом з льоту підловив Мануеля Нойєра, який занадто далеко вийшов з воріт, щоб вибити м'яч.

У підсумку перший тайм завершився з рахунком 2:2, а в другій половині зустрічі Рауль і компанія декласувала суперника, після чого виграли ще й у Німеччині (2:1).

⏪ #вэтотдень ровно 10 лет назад:



⚫️🔵 Деян Станкович забивает Нойеру безумным ударом с лета из центрального круга 😮#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/rIWYkqHpDd — УЕФА (@UEFAcom_ru) April 5, 2021

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