Джерело - Чемпіон.

Збірна України напередодні ввечері провела перше тренування в рамках підготовки до гри кваліфікації чемпіонату світу 2022 зі збірною Франції.

У тренуванні взіло участь 26 гравців із 29 заявлених - Андрій Ярмоленко, Руслан Міліновський і Віктор Коваленко прилетіли до Києва ввечері. Нагадаємо, усі ПЛР-тести граців збірної - негативні, тому команда продовжує підготовку в повному складі. Уже сьогодні синьо-жовті відлетять до Парижу, де завтра зіграють стартову гру кваліфікації.

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