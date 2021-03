Аталанта обіграла Сампдорію в 24-му турі чемпіонату Італії з рахунком 2:0. Один з м'ячів забив українець Руслан Малиновський.

Його гол увійшов до трійки кращих за підсумками туру в Серії А.

Добірку опублікували в офіційному Twitter ліги.

24 Matchdays in, we’ve seen a lot of new #SerieATIM goals. But these managed to surprise us all over again. 🔝 ⚽️#WeAreCalcio pic.twitter.com/A1nqjgwpI4