Джерело - Чемпіон.

Аталанта обіграла Сампдорію в 24-му турі чемпіонату Італії з рахунком 2:0. Один з м'ячів забив українець Руслан Малиновський.

Його гол увійшов до трійки кращих за підсумками туру в Серії А.

Добірку опублікували в офіційному Twitter ліги.

24 Matchdays in, we’ve seen a lot of new #SerieATIM goals. But these managed to surprise us all over again. 🔝 ⚽️#WeAreCalcio pic.twitter.com/A1nqjgwpI4 — Lega Serie A (@SerieA_EN) March 2, 2021

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua