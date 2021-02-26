Джерело - Чемпіон.

Напередодні київське Динамо перемогло Брюгге в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи та пробилося в 1/8 фіналу турніру.

Переможний гол Віталія Буяльського вийшов не лише надважливим, а й дуже ефектним. Топова комбінація від футболістів Динамо.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу суперником киян стане іспанський Вільярреал. Донецький Шахтар на цій стадії зіграє проти свого екстренера Пауло Фонсеки, який очолює Рому.

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