Російський лижник провалився у восьмиметрову яму, коли спускався гірським спуском на забороненій трасі в Червоній Поляні в Сочі.

Момент падіння зняла екшн-камера, встановлена на шоломі одного зі сноубордистів, що їхав слідом за постраждалим.

У ролику видно, як молода людина, пристойно розігнавшись на схилі, через швидкість не помітила величезне провалля в землі. Струмок, що протiкав, створив у снігу 8-метрове провалля, куди і потрапив хлопець.

Наслідками для спортсмена стали переломи рук, ноги і переохолодження.

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