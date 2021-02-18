 Легендарна Серена Вільямс розплакалася після поразки у півфіналі Australian Open | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Ліга Європи. Динамо Київ - Брюгге 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 17:00 7539
Динамо Київ - Брюгге: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 16:57 8265
ЧС-2021. Одиночна змішана естафета. Як це було
Сьогодні 16:51 3105
Чемпіонат світу: Де дивитися онлайн одиночну змішану естафету
Сьогодні 15:54 3386
Ковалець покинув Чорноморець
Сьогодні 15:12 564
WBO назвала наступного суперника Усика
Сьогодні 14:18 16696 4
Місія: Виграти 21 тачку у Favbet
Сьогодні 14:18 223
Маккабі Тель-Авів - Шахтар: Де дивитися матч Ліги Європи
Сьогодні 11:03 3296
ЧС з біатлону в Поклюці. Одиночна змішана естафета: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 09:48 2005
Динамо - Брюгге: Де дивитися матч Ліги Європи
Сьогодні 09:21 7676 2
Блоги
Його повітряності - 58! Найвідоміший у історії слем-данк у виконанні Майкла Джордана
Його повітряності - 58! Найвідоміший у історії слем-данк у виконанні Майкла Джордана Valeriy Ruchka
Вчора 18:31 1033
Як Майкл Джордан обирав собі кросівки. Історія контракту, який змінив світ
Як Майкл Джордан обирав собі кросівки. Історія контракту, який змінив світ Valeriy Ruchka
Вчора 16:23 1398
Хет-трик Шевченка на Камп Ноу та приниження Барселони від Динамо
Хет-трик Шевченка на Камп Ноу та приниження Барселони від Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 10:00 791
Василю Ломаченку - 33! Чемпіон, що розчарував українців
Василю Ломаченку - 33! Чемпіон, що розчарував українців Valeriy Ruchka
Вчора 09:30 1941 1
Легендарний гол Андрія Баля у ворота збірної Бразилії
Легендарний гол Андрія Баля у ворота збірної Бразилії Андрій Твердохліб
16.02.2021 19:13 4713
Визначили найкращий гол 2020 року в Україні
Визначили найкращий гол 2020 року в Україні Valeriy Ruchka
15.02.2021 22:11 1484
Українська тенісистка зіграла разом із скандальним блогером
Українська тенісистка зіграла разом із скандальним блогером Valeriy Ruchka
15.02.2021 20:27 1183
Золота колекція. Майк Тайсон - Евандер Холіфілд: поєдинки в яких було все. Відео бою
Золота колекція. Майк Тайсон - Евандер Холіфілд: поєдинки в яких було все. Відео бою Valeriy Ruchka
15.02.2021 19:44 4309
Я кайфую. Усик і Ломаченко показали як відновлюються після тренувань
Я кайфую. Усик і Ломаченко показали як відновлюються після тренувань Valeriy Ruchka
15.02.2021 19:07 1672
Горе-спонсор Динамо, травми Маліновського та все про повернення українського футболу - ТаТоТаке
Горе-спонсор Динамо, травми Маліновського та все про повернення українського футболу - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
15.02.2021 17:39 653
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:09 Футбол Динамо Київ - Брюгге: відео голів і огляд матчу 1050
17:00 Футбол Ліга Європи. Динамо Київ - Брюгге 0:0. ОНЛАЙН 7539
16:57 Пряма трансляція Динамо Київ - Брюгге: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Ліги Європи. LIVE 8265
16:55 Футбол Венгер розкритикував новий формат Ліги чемпіонів 218
16:51 Біатлон ЧС-2021. Одиночна змішана естафета. Як це було 3105
16:40 Бокс Ворд: Я поважаю Вайлдера за його сміливість 205
16:24 Футбол Карпати дозаявили Козловського 323
16:05 Футбол Бєсєдін та Забарний вийдуть у складі Динамо на матч з Брюгге 478
15:54 Біатлон Чемпіонат світу: Де дивитися онлайн одиночну змішану естафету 3386
15:50 Біатлон Чемпіонат світу: Де дивитися онлайн чоловічу естафету 445
15:42 Футбол Кавані хоче залишитись у Манчестер Юнайтед 315
15:40 Блог Легендарна Серена Вільямс розплакалася після поразки у півфіналі Australian Open 222
15:31 Блог Лень виконав данк після довгої передачі Вестбрука 282
15:22 Футбол Ліверпуль - Евертон: Де дивитися матч АПЛ 390
15:12 Футбол Ковалець покинув Чорноморець 564
14:59 Футбол Марсель - Ніцца 3:2. Огляд матчу 390
14:50 Футбол Хаві хоче очолити Барселону 731
14:37 Футбол Бєсєдін: Найважливіше – перемогти 496
14:31 Футбол Ternopil Gaming - Lviv Boars: онлайн трансляція. LIVE 510
14:21 Кіберспорт EBC Dnipro - Azov Wolves: онлайн трансляція. LIVE 527
14:20 Біатлон Чемпіонат світу: Де дивитися онлайн жіночу естафету 556
14:18 Бокс WBO назвала наступного суперника Усика 16696 4
14:18 Блог Місія: Виграти 21 тачку у Favbet 223
14:05 Футбол Маккабі Тель-Авів - Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи 4717
14:04 Футбол Мбаппе міг безплатно перейти в Арсенал - Венгер 714

Легендарна Серена Вільямс розплакалася після поразки у півфіналі Australian Open

Сьогодні 15:40 Valeriy Ruchka 222 0
Легендарна Серена Вільямс розплакалася після поразки у півфіналі Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Американська тенісистка Серена Вільямс не стримала сліз після поразки від японки Наомі Осаки у фіналі відкритого чемпіонату Австралії

Вільямс розплакалася під час пресконференції після поразки від Осаки з рахунком 3:6, 4:6.

Спочатку тенісистка поскаржилася на велику кількість помилок, після чого один з журналістів запитав її про те, що вона відчуває після вильоту з Australian Open, особливо з огляду на хорошу гру.

"Я не знаю. Я закінчила", - сказала американка Серена і в сльозах залишила пресконференцію.

У фіналі Наомі Осака зустрінеться з американкою Дженніфер Брейді.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()