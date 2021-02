Легендарна Серена Вільямс розплакалася після поразки у півфіналі Australian Open

Американська тенісистка Серена Вільямс не стримала сліз після поразки від японки Наомі Осаки у фіналі відкритого чемпіонату Австралії

Вільямс розплакалася під час пресконференції після поразки від Осаки з рахунком 3:6, 4:6.

Спочатку тенісистка поскаржилася на велику кількість помилок, після чого один з журналістів запитав її про те, що вона відчуває після вильоту з Australian Open, особливо з огляду на хорошу гру.

"Я не знаю. Я закінчила", - сказала американка Серена і в сльозах залишила пресконференцію.

У фіналі Наомі Осака зустрінеться з американкою Дженніфер Брейді.

After her semifinal loss to Naomi Osaka, Serena Williams leaves the pressroom in tears.#AusOpen pic.twitter.com/g95Fva006O