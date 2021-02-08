Французький тенісист Гаель Монфіс емоційно поспілкувався з журналістами після поразки в першому колі Australian Open від Еміла Руусуворі з Фінляндії.

"Ви говорите, що я знову програв, але для мене це перша поразка сезону. Я продовжу працювати, щоб знову настав момент, коли я зможу посміхатися. Сюди я приїхав взагалі без впевненості в собі. І на кожній прес-конференції відчуваю, що мене засуджують. Я вже на землі, не треба добивати.

У мене немає впевненості, я не можу знайти гру. Я погано граю, не можу подавати, не влучаю з форхенда, багато помиляюся, бігаю в шести метрах за задньою лінією. Я пашу, як божевільний, але нічого не виходить. І коли людина вже впала, не треба її добивати. Я б хотів встати і сказати, що цей жах скінчиться, але поки не виходить.

Я дам просту відповідь, про яку говорить мені моя мама (плаче). Вона сказала б мені: "Треба просто продовжувати тренуватися і гра повернеться". Це єдиний секрет", - сказав Монфіс.