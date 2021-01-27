 Рівно три роки тому Усик провів видовищний півфінальний бій WBSS проти Брієдіса | Блоги | Champion.com.ua
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Рівно три роки тому Усик провів видовищний півфінальний бій WBSS проти Брієдіса
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Рівно три роки тому Усик провів видовищний півфінальний бій WBSS проти Брієдіса

Сьогодні 12:40 Valeriy Ruchka 261 1
Рівно три роки тому Усик провів видовищний півфінальний бій WBSS проти Брієдіса

Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) рівно три роки тому - 27 грудня 2018 року - провів один з найскладніших поєдинків у своїй професійній кар'єрі - півфінал Всесвітньої боксерської Суперсеріі проти Майріса Брієдіса (26-1, 19 КО).

У Ризі боксери показали видовищне протистояння, влаштувавши безкомпромісну бійку в рингу, яка сподобається всім любителям боксу, але завершилася з рахунком - 114:114, 115:113, 115:113 на користь Усика.

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