Джерело - Чемпіон.

23 січня 2002 року. Москва.

Тисячі українців перед екранами телевізорів вболівали за двох своїх земляків, які у фіналі Чемпіонату світу боролися за шахову корону. 33-річний львів'янин Василь Іванчук та майже вдвічі від нього молодший 18-річний гросмейстер з Горлівки Руслан Пономарьов вийшли у фінал Чемпіонату світу з шахів.

Напружена боротьба тривала з перших партій. Після нічиєї у шостому розіграші рахунок став 2:4 на користь Пономарьова. Щоб достроково завоювати шахову корону, наступну партію юному спортсмену було достатньо також зіграти внічию. І йому це вдалось – він переміг іменитого й досвідченого Іванчука. Гра закінчилась з рахунком 2,5:4,5. 18-річний Руслан Пономарьов став наймолодшим чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ. Він одразу на чотири роки перевершив досягнення легендарного Гаррі Каспарова, якому вдалось виграти світову першість у 22.

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