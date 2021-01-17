 День народження Олександра Усика. Українському боксеру - 34! | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Німеччина виграла жіночу естафету в Обергофі, Україна у ТОП-10
Вчора 17:03 1392
Монзуль - у ТОП-3 найкращих арбітрів десятиріччя серед жінок
Сьогодні 10:53 144
Беленюк вийшов у фінал турніру в Загребі
Вчора 20:11 2574
Нойок покинув Динамо Брест
Вчора 18:09 2616
Реал може підписати Тете
Вчора 17:35 2863
Ткач виборола бронзу на Гран-прі Франції
Вчора 17:21 1220
Костюк залишиться на карантині через позитивний тест COVID-19 на її рейсі в Мельбурн
Вчора 14:09 676
Шевченко у ТОП-20 найкращих тренерів збірних десятиліття
Вчора 08:53 959
Збірна України встановила історичне досягнення на Кубках світу
15.01.2021 18:44 13729
Визначився склад збірної України на жіночу естафету
15.01.2021 18:28 2365
Блоги
Бійці UFC вшанували пам'ять Марадони на дуелі поглядів
Бійці UFC вшанували пам'ять Марадони на дуелі поглядів Valeriy Ruchka
Вчора 11:45 357
Британські чемпіони визначили переможця у можливому поєдинку Віталія та Володимира Кличків
Британські чемпіони визначили переможця у можливому поєдинку Віталія та Володимира Кличків Андрій Твердохліб
15.01.2021 17:22 2429
Зіркова українська гімнастка продемонструвала вправи з бананами
Зіркова українська гімнастка продемонструвала вправи з бананами Андрій Твердохліб
15.01.2021 16:55 1527
Відео-блогер обіцяє Мейвезеру переламати того навпіл
Відео-блогер обіцяє Мейвезеру переламати того навпіл Андрій Твердохліб
15.01.2021 15:10 580
Відео дня. Російська біатлоністка не закрила жодної мішені в стрільбі стоячи
Відео дня. Російська біатлоністка не закрила жодної мішені в стрільбі стоячи Андрій Твердохліб
15.01.2021 13:28 734
Їх нема, але вони є. Гравець Далласа дотепно привітав уболівальників на трибунах
Їх нема, але вони є. Гравець Далласа дотепно привітав уболівальників на трибунах Андрій Твердохліб
15.01.2021 12:57 422
Фото дня. Володимир Кличко провів тренування в Києві
Фото дня. Володимир Кличко провів тренування в Києві Андрій Твердохліб
15.01.2021 12:02 10128
У Швеції футболісти викинули на поле другий м'яч, щоб зірвати атаку суперника
У Швеції футболісти викинули на поле другий м'яч, щоб зірвати атаку суперника Valeriy Ruchka
14.01.2021 17:41 1033
Шестиразова володарка Золотого м'яча оголосила про заручини з одноклубницею. Фото закоханих дівчат
Шестиразова володарка Золотого м'яча оголосила про заручини з одноклубницею. Фото закоханих дівчат Valeriy Ruchka
14.01.2021 17:10 1679 5
Безліч дублів, щоб записати маленьке привітання. Як Андрій Шевченко не міг сказати елементарних фраз
Безліч дублів, щоб записати маленьке привітання. Як Андрій Шевченко не міг сказати елементарних фраз Valeriy Ruchka
14.01.2021 16:08 2392 1
Дівчина дня. Українська чемпіонка світу, яка увірвалася у світовий спорт
Дівчина дня. Українська чемпіонка світу, яка увірвалася у світовий спорт Valeriy Ruchka
14.01.2021 13:10 1752
Шедевр у ворота збірної Англії. Рівно 8 років тому Златан Ібрагімович отримав Премію Пушкаша
Шедевр у ворота збірної Англії. Рівно 8 років тому Златан Ібрагімович отримав Премію Пушкаша Valeriy Ruchka
13.01.2021 21:41 1744
Усик прочитав знаменитий вірш українською мовою
Усик прочитав знаменитий вірш українською мовою Valeriy Ruchka
13.01.2021 16:00 5746 1
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк Андрій Твердохліб
13.01.2021 15:10 3588
УЄФА привітав Мілевського з днем народження, згадавши його гол у ворота Реала
УЄФА привітав Мілевського з днем народження, згадавши його гол у ворота Реала Valeriy Ruchka
13.01.2021 15:00 1785 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:08 ММА Голловей встановив рекорди UFC за кількістю завданих ударів, влучень у голову і по корпусу 56
10:53 Футбол Монзуль - у ТОП-3 найкращих арбітрів десятиріччя серед жінок 144
10:43 Блог День народження Олександра Усика. Українському боксеру - 34! 2622
10:39 Хокей Донбас - Маріуполь 6:2. Огляд матчу 164
10:24 ММА Голловей переміг Каттара та інші матчі UFC on ABC 1 185
10:12 Футбол Шахтар хоче купити 17-річного форварда Флуміненсе Кайкі 271
09:54 Футбол Лестер - Челсі: Де дивитися матч АПЛ 274
09:39 Футбол Вест Гем - Бернлі 1:0. Огляд матчу 407
09:26 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночий масстарт в Обергофі 3480
09:25 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічий масстарт в Обергофі 3496
09:24 Футбол Манчестер Сіті має намір придбати Голанда та Лукаку 438
09:09 Хокей Торонто переміг Оттаву, Нью-Джерсі здолав Бостон. Результати матчів НХЛ 523
08:52 Футбол Фулгем - Челсі 0:1. Огляд матчу 493
08:41 Баскетбол Детройт переміг Маямі, Торонто здолав Шарлотт. Результати матчів НБА 514
08:24 Кіберспорт Dneprodym зіграє з eBC Dnipro, Odessa Gaming прийматиме Azov Wolves у матчах чемпіонату України 130
08:12 Футбол Лестер – Саутгемптон 2:0. Огляд матчу 572
16 Січня 2021
23:58 Футбол ПСЖ здолав Анже у Лізі 1 1891
23:54 Футбол Лестер переміг Саутгемптон у 19 турі АПЛ 1681
23:47 Футбол Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:2. Огляд матчу 1808
23:39 Футбол Сампдорія обіграла Удінезе у 18 турі Серії А 1742
23:23 Футбол Мессі може зіграти у фіналі Суперкубку Іспанії 1740
23:10 ММА Нурмагомедов може відновити кар'єру 1846
22:53 Футбол Мілевський назвав мету Миная в УПЛ 1886
22:41 Біатлон Санітра виділив характер жіночої збірної України 1890
22:23 Футбол Езіл натякнув на перехід у Фенербахче 1779

День народження Олександра Усика. Українському боксеру - 34!

Сьогодні 10:43 Valeriy Ruchka 2622
День народження Олександра Усика. Українському боксеру - 34!

Сьогодні у колишнього абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика день народження, йому виповнилося 34 роки.

Він ставав олімпійським чемпіоном 2012 вигравав чемпіонат світу 2011 і був чемпіоном Європи 2008, також він є багаторазовим чемпіоном України серед аматорів.

Українець провів 17 професійних боїв, у яких здобув 17 перемог, а 13 із них завершив нокаутом.

Усик був володарем титулів WBA Super, WBO Super, IBF, WBC, а також Кубка Мохаммеда Алі.

Дивіться найкращі нокаути українця:

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua