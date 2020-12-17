Джерело - Чемпіон.

Український боєць без правил Дмитро Побережець у яскравому стилі переміг колишнього бійця UFC - росіянина Руслана Магомедова на турнірі ACA115. Бій пройшов за абсолютної переваги киянина, який уже в 1 раунді потряс росіянина потужними ударами, у другому - Магомедов побував у нокдауні, а в третьому - Побережець завершив бой шикарним нокаутом.

Раніше ми писали як український хокеїст до крові побив росіянина під час матчу.

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