ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Семен Новиков

Асоціація спортивних журналістів України традиційно визначила українських атлетів за підсумками їхніх виступів у 2020 році. Голосування Експертної Ради АСЖУ, до якого входять 12 авторитетних українських спортивних журналістів – членів правління організації, визначило когорту саме тих, хто у цьому році сформував ТОП-10. Лауреати року будуть оголошені в зворотньому відліку протягом 10 днів, починаючи з 11 грудня.

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Восьму позицію у Десятці найкращих атлетів року за версією АСЖУ посідає талановитий молодий борець з Харкова

Борець греко-римського стилю Семен Новиков поки що не так добре відомий широкому загалу, як його цьогорічні колеги з елітного ТОП-10. Однак атлет, якому лише два дні тому виповнилося 23 роки, уже має чимало найвищих здобутків! Цього року Семен, який раніше двічі вигравав чемпіонат світу серед молоді (U-23), здобув титул чемпіона Європи серед дорослих.

Скромний, терплячий, надзвичайно працьовитий, могутній і водночас щирий та привітний, харків’янин Семен Новиков – є одним із лідерів чоловічої збірної України.

Переломним в кар’єрі цілеспрямованого атлета став 2018 рік, коли на той час 21-річний вихованець заслуженого тренера України Юрія Тимченка, відмінно підготовлений функціонально та заряджений на успіх, впевнено переборов всіх конкурентів на чемпіонаті світу в Бухаресті серед борців до 23-х років. Наступного року Семену вдалося повторити свій успіх на світовому молодіжному форумі у Будапешті.

А навесні цього року прийшов час звитяг серед дорослих! Семен Новиков створив ще одне диво – став чемпіоном Європи серед чоловіків в Римі. У чвертьфіналі наш борець переміг дворазового чемпіона світу, досвідченого турка Метехана Басара. У півфіналі, поступаючись за поточним рахунком росіянину Олександру Комарову, Семен провів блискавичну атаку на заключних секундах сутички, встиг знайти захват і провести "лампочку" (переворот з захватом руки й голови), що й принесло йому право боротися за "золото". У фіналі українець зумів перебороти чемпіона Європи та неодноразового призера світу угорця Віктора Лорінца.

Семен Новиков змагається просто у ці дні, на індивідуальному Кубку світу, що відбувається у Белграді. Вчора у півфіналі наш борець вів з рахунком 2:0 після першої половини сутички проти олімпійського чемпіона, кривдника Жана Беленюка на Олімпіаді в Ріо – Давида Чакветадзе. Однак у другому періоді Семену не вдалося збільшити успіх й втримати перевагу. Зрештою, все, що не зумів зробити у цьому поєдинку, українець “відіграв” на наступних суперниках. Спочатку розніс болгарина Йоана Дімітрова у втішній сутичці – 9:1, а потім декласував у бронзовому фіналі іранця Хосейна Нурі – 12:4. Отож, цей рік Новиков завершує з “бронзою” Кубка світу.

Головна мета "Сєні", як його лагідно називають друзі та тренери – олімпійська медаль. І у Семена Новикова є все для того, аби досягти мрії свого життя!

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