ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Юлія Левченко

Джерело - АСЖУ.

Асоціація спортивних журналістів України традиційно визначила українських атлетів за підсумками їхніх виступів у 2020 році. Голосування Експертної Ради АСЖУ, до якого входять 12 авторитетних українських спортивних журналістів – членів правління організації, визначило когорту саме тих, хто у цьому році сформував ТОП-10. Лауреати року будуть оголошені в зворотньому відліку протягом 10 днів, починаючи з 11 грудня.

Так от, 10 сходинка в нашої уславленої легкоатлетки - Юлії Левченко.

Чарівна й талановита Юлія, віце-чемпіонка світу 2017 року, цей рік, як і попередній, провела у конкуренції з іншою чарівною українкою – Ярославою Магучіх. Обидві яскраві стрибунки по черзі тішили нас своїми звитягами у 2020-му. Найяскравіший тріумф Юлії цього року – це, певне, вереснева перемога на етапі Діамантової Ліги у Римі. Тоді перше місце Левченко приніс стрибок на 1,98 метра.

Найкращими результатами українки у сезоні стало підкорення планки на 2,00, що вдалося Юлі двічі: у липні у Києві та у серпні у польському Бидгощі, на престижному турнірі пам’яті Ірени Шевінської. Крім першості у цьому престижному змаганні, Левченко також святкувала перемоги на ще трьох міжнародних турнірах просто неба і на одному національному – у приміщенні.

У конкуренції з Ярославою Магучіх Юлія Левченко перемогла у трьох із п’яти очних змагань на повітрі, щоправда два, в яких Юля поступилася, були турнірами Діамантової Ліги, а отже цінуються вище. Також Юля пропускала Ярославу вперед на усіх трьох спільних для них змаганнях у приміщенні. У "діамантових протистояннях" у Юлі одна перемога проти двох поразок. За Personal Best у цьому сезоні Левченко також поступилася – 2.00 проти 2,02.

Однак стабільність і клас Юлії Левченко не піддаються сумніву. Цей рік вона завершує на першій сходинці світового топ-рейтингу літнього сезону серед висотниць, ділячи лідерську позицію з Ярославою Магучіх. Постійна конкуренція українок дає їм чудову мотивацію, а нам неймовірне задоволення спостерігати за дівчатами у секторі.

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