ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Аліна Ягупова

Джерело - АСЖУ.

Асоціація спортивних журналістів України традиційно визначила українських атлетів за підсумками їхніх виступів у 2020 році. Голосування Експертної Ради АСЖУ, до якого входять 12 авторитетних українських спортивних журналістів – членів правління організації, визначило когорту саме тих, хто у цьому році сформував ТОП-10. Лауреати року будуть оголошені в зворотньому відліку протягом 10 днів, починаючи з 11 грудня.

На 9-й сходинці розташувалася баскетболістка Ліна Ягупова.

Аліна Ягупова, гравчиня надзвичайного таланту із неймовірним баскетбольним IQ. У сучасному світовому баскетболі мало спортсменок, які можуть скласти конкуренцію Аліні за індивідуальною майстерністю і вмінням бачити гру. Водночас вона надзвичайно командна гравчиня. Поруч із нею стають кращими і розвиваються інші дівчата, її значення для національної команди переоцінити неможливо. Зараз коли в збірній України відбувається зміна поколінь, Аліна – значно більше ніж півкоманди.

Для молодих баскетболісток Ягупова – кумир та ідеал, взірець професійного ставлення до справи й модель для наслідування. Завдяки їй сучасне покоління дівчат на відстані одного дотику має приклад того, як працьовитість і вимогливе ставлення до себе веде до успіху. Саме завдяки грі Аліни, збірна, яка на 90% змінилася після ЄвроБаскету 2019, усе ще зберігає шанси на вихід на наступний чемпіонат Європи.

У сезоні 2019-2020 Аліна здобула найбільшу можливу індивідуальну нагороду, ставши найціннішою гравчинею Жіночої Євроліги. Виступаючи у суперзірковому “Фенербахче”, українка рідко залишала майданчик не в статусі найкращої баскетболістки, і точно ніколи не йшла з поля, не віддавши усі сили боротьбі. Перейшовши у міжсезоння до менш елітного турецького клубу “Чукурова”, Аліна одразу ж взяла на себе роль лідера колективу, який тепер претендує на здобуття чемпіонства країни.

Гра Аліни Ягупової – об’єкт захоплення усіх, хто хоч трішки стежить за жіночим баскетболом, не залежно від симпатій і національної приналежності.

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