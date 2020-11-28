Дівчина-боєць MMA нокаутувала 240-кілограмового суперника

Неординарний боксерський поєдинок відбувся в Росії в рамках поп-ліги ММА "Наша справа". Проти дівчини-бійця Дар'ї Маздюк, вага якої становить 62 кг, вийшов на ринг 240-кілограмовий блогер Григорій Чистяков, більш відомий під псевдонімом Повний ТВ.

Маздюк провела п'ять поєдинків в MMA і на її рахунку чотири перемоги при одній поразці.

Відео незвичайного бою можна подивитися, починаючи з 1:20,53.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua