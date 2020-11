Український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) зустрівся з Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО) і заявив в своєму Instagram, що з таких боксерів варто брати приклад.

Актуально: Ломаченко розгромно програв Лопесу у бою за титул абсолютного чемпіона світу

"Руйнівник Міфів" і "Вбивця Легенд" у нас в гостях. Welcome to our home Bro.

Є люди, які кажуть і відповідають за те, що говорять. А є ті, які надувають щоки, відриваються від землі, а потім йдуть у небуття і стають більше нікому не цікавими. Буду намагатися бути цікавим і відповідати за те, про що говорю. Є на кого рівнятися"

