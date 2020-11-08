Джерело - Чемпіон.

Капітан Зеніта і національної збірної Росії Артем Дзюба опинився в центрі інтимного скандалу.

У мережі з'явився ролик, на якому футболіст займається самовдоволенням. Імовірно, відео було знято в грудні 2019 року, проте спливло в інтернеті тільки зараз.

Сам Дзюба через кілька годин після появи відео закрив свій Instagram, на який підписані 1,2 млн осіб, а також відключив коментарі.

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