Сьогодні, 5 листопада, 68-й день народження святкує Легенда світового футболу Олег Блохін.
Віват король! Олегу Блохіну - 68!
Але не варто забувати і про той факт, що Олег Володимирович був і тренером. Пригадуємо найгарячіші цитати Блохіна-тренера.
1. Будемо розбиратися.
2. Ви вже дістали питаннями про відставку! Кожного разу одне і те ж! Не дочекаєтесь!
5. Чорноморець - не мій рівень. - Про своє небажання працювати в 2009-му головним тренером команди.
6. Юнес Беланда постійно чимось незадоволений. Чим? Не знаю, я ж не розмовляю французькою.
7. Ленс, камон, плей! Шо таке?!
8. Хочете принизити Блохіна?! Не подобається Блохін? Так і напишіть!
9. Ви хочете, щоб я вийшов на поле і забив?
10 ЛЧ цього року 100% не виграємо. Може, виграємо наступного.
11. Я що, відповідаю за ультрас? А де вони взагалі сидять?
Бонус (суперечка з оператором)
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