 Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна

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Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна

Сьогодні, 5 листопада, 68-й день народження святкує Легенда світового футболу Олег Блохін.

Віват король! Олегу Блохіну - 68!

Але не варто забувати і про той факт, що Олег Володимирович був і тренером. Пригадуємо найгарячіші цитати Блохіна-тренера.

1. Будемо розбиратися.

2. Ви вже дістали питаннями про відставку! Кожного разу одне і те ж! Не дочекаєтесь! 

5. Чорноморець - не мій рівень. -  Про своє небажання працювати в 2009-му головним тренером команди.

6. Юнес Беланда постійно чимось незадоволений. Чим? Не знаю, я ж не розмовляю французькою.

7. Ленс, камон, плей! Шо таке?! 

8. Хочете принизити Блохіна?! Не подобається Блохін? Так і напишіть!

9. Ви хочете, щоб я вийшов на поле і забив? 

10 ЛЧ цього року 100% не виграємо. Може, виграємо наступного.

11. Я що, відповідаю за ультрас? А де вони взагалі сидять?

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