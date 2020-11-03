Джерело - Чемпіон.

Шахтар жахливо розпочав домашню гру Ліги чемпіонів проти Боруссії Менхенгладбах у 3 турі.

Чемпіон України поступається - 0:3 уже на 26 хвилину гри. На 9-й хвилині рахунок відкрив Плеа, За 8 хвилин м'яч після удару Крамера зрекошетев від Бондаря та опинився у сітці вортіт Трубіна. Третій гол на 26-й хвилині забив той же Плеа. А під саму завісу 1 тайму, на 44-й хвилині Бансебаїні робить рахунок непристойним.

0:1

0:2

0:3

0:4

Шахтар - Боруссія М: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

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