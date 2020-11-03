 Шахтар - Боруссія М: цифри та цікаві факти | Блоги | Champion.com.ua
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Шахтар - Боруссія М: цифри та цікаві факти

Сьогодні 17:22 Андрій Твердохліб 365 0
Шахтар - Боруссія М: цифри та цікаві факти

Джерело - Чемпіон.

За кілька годин Шахтар і Боруссія М вийдуть на поле НСК Олімпійського в Києві на матч 3 туру групи B Ліги чемпіонів.

Шахтар - Боруссія М: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Незважаючи на те, що раніше суперники між собою не зустрічалися в офіційних матчах, ми зібрали для вас кілька цікавих фактів:

• Гірники мають позитивний баланс в історії зустрічей з німецькими командами - 9 перемог, 8 нічиїх і 7 поразок;

• Боруссія лише вп'яте зіграє проти  представника України. Усі 4 попередні зустрічі жеребці зіграли проти київського Динамо - 2 перемоги та 2 поразки;

• Німецький клуб жодного разу не вигравав Лігу (Кубок) чемпіонів;

• У Кубку чемпіонів 1976/77 Боруссія півфіналі за сумою двох зустрічей перемогла Динамо (2:0 - вдома, 0:1 - у гостях), але в фіналі поступилася Ліверпулю (3:1);

• У сезоні 2012/13 Боруссія в раунді плей-оф обмінялася виїзними перемогами з киянами (1:3 - вдома, 2:1 - у гостях), але за сумою двох матчів далі прошли динамівці;

• Боруссія двічі вигравала Кубок УЄФА (1975, 1979) та двічі грала в фіналі (1973, 1980);

• Борусія не програє в єврокубках у шести виїзних матчах поспіль (2 перемоги, 2 нічиї) після поразки від Барселони 0:4 у 6 турі Ліги чемпіонів 2016/17;

• Саме з німецьким клубом пов'язаний і найгучніший тріумф в історії гірників. У фіналі Кубка УЄФА 2008/09 Шахтар у додатковий час вирвав перемогу у бременського Вердера (1:1, 2:1 - дод.) та здобув свій єдиний євротрофей;

• Шахтар зазнав найбільшої поразки в єрокубках від представника Німеччини. У сезоні 2014/15 гірники в 1/8 фіналу програли Баварії з рахунком 7:0.

• Загальна статистика гірників на своєму полі проти представників бундеслигі: 3 перемоги, 7 нічиїх і 1 поразка. Єдиної поразки вони зазнали в своєму дебютному матчі Ліги чемпіонів УЄФА з німецьким клубом. У сезоні 2001/02 дортмундська Борусія перемогла Шахтар у третьому відборочному раунді - 3:0;

• У третьому сезоні поспіль Шахтар грає з німецькою командою. У минулому сезоні гірники обіграли Вольфсбург 2:1 на виїзді і 3:0 удома в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА;

• Шахтар не перемагає на власному полі в Лізі чемпіонів 7 матчів поспіль (3 поразки, 4 нічиї). Останню домашню перемогу в турнірі гірники здобули 21 лютого 2018 року в 1/8 фіналу, перемігши італійську Рому (2:1).

Нагадаємо, матч Шахтар - Боруссія відбудеться 3 листопада о 19:55 за київським часом. Текстова трансляція на нашому сайті.

 

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