Шахтар - Боруссія М: статистика на боці гірників

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у 3 турі Ліги чемпіонів зіграє на власному полі з німецькою Боруссією із Менхенгладбаха. Матч відбудеться 3 листопада о 19:55 за київським часом.

Шахтар - Боруссія М: де дивитися онлайн пряму трансляцію Ліги чемпіонів

Раніше гірники не зустрічалися в турнірах під егідою УЄФА з жеребцями (прізвисько німців). Проте Шахтар має дуде насичену історію матчів проти німецьких клубів. Загалом гірники зустрічалися в єврокубках 24 рази з німецькими командами - 9 перемог, 8 нічиїх і 7 поразок. Різниція м'ячів - 30:38.

Боруссія Менхенгладбах 4 рази протистояла українським командам, точніше лише одній - київському Динамо. 2 перемоги та 2 поразки. Цікаво, що всі 4 матчі відбулися в рамках Ліги (Кубка) чемпіонів (1976/77, 2012/13).

Востаннє Шахтар грав з німецькою командою зовсім нещодавно. В 1/8 фіналу Ліги Європи 2019/20, яка через пандемію розтягнулася на кілька місяців, гірники двічі впевнено перемогли Вольфсбург - 1:2 - в гостях і 3:0 - удома. Домашня перемога над Вольфсбургом є найбільшою для Шахтаря над німецькими командами. Щоправда, у сезоні 2015/16 Шахтар з таким же рахунком перемагав Шальке.

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